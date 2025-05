Amazonas anuncia lateral-direito colombiano, ex-América de Cali

Manaus/AM - O Amazonas FC oficializou a chegada do lateral-direito colombiano Nilson Castrillón, que terá sua primeira experiência profissional no futebol brasileiro. Na última temporada, o atleta atuou pelo América de Cali, da Colômbia, clube pelo qual, inclusive, disputou a Copa Sul-Americana. Integrado ao elenco aurinegro, ele já está regularizado e à disposição do técnico Guilherme Alves.

Natural de Caloto, na Colômbia, Nilson David Castrillón Burbano tem 29 anos. O lateral, que também pode atuar como zagueiro, é formado na base do Deportivo Cali-COL, onde estreou profissionalmente. Ele acumula passagens por La Equidad-COL, Internacional Palmira-COL, Tolima-COL, Junior Barranquilla-COL e América de Cali-COL, seu último clube.

“Feliz de estar aqui no Amazonas. Minha expectativa é vir e contribuir muito com minha experiência. Sabemos que estamos passando por um momento complicado, mas tudo na vida passa. Esperamos que possamos subir na classificação o mais rápido possível. Como eu disse, espero poder colaborar muito com a equipe”, declarou Castrillón.

A Onça-pintada volta a campo na próxima segunda-feira (12) para encarar o CRB, às 20h (horário de Manaus), na Arena da Amazônia. O duelo é válido pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.