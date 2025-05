Dorival muda discurso de apresentação e já admite reforços no Corinthians

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dorival Júnior mudou o discurso de sua apresentação no comando do Corinthians, há uma semana, e já admite a pedida por reforços na próxima janela de transferências.

Dorival disse que é natural o Corinthians ter que correr atrás de adversários com "elenco montado". O técnico entende que essas equipes saem na frente ao se reforçarem no início da temporada, ao contrário do Timão, que tem um grupo sendo "montado e alterado" há um ano.

"Muito difícil se afirmar qualquer coisa nesse sentido. Temos que ter a consciência que temos um grupo sendo montado há um ano e vem sendo alterado, acrescentando boas peças e peças importantes. Temos que ter essa consciência, há algumas diferenças para equipes com elenco montado. Essas equipes saem na frente. Natural que todas as demais corram atrás. É um momento que o Corinthians está passando", disse Dorival após o empate contra o América de Cali pela Sul-Americana.

"Queremos trabalhar para melhorar esse grupo que tem qualidade, tem capacidade, precisa de uma ou outra peça. Mas que equipe no Brasil não precisa? Precisamos evoluir, e estamos melhorando"."

O discurso já é diferente do adotado pelo treinador no dia 29 de abril, quando ele afirmou que "trabalhava com o que tinha nas mãos" em sua apresentação oficial.

Eu não chego aqui preocupado com novas contratações, eu chego tentando trabalhar com aqueles que aqui estão. Se estiverem dispostos a buscar um caminho ou uma oportunidade, eles terão. Vai depender de cada um deles.Dorival Jr., em apresentação no Corinthians

No entanto, a atual diretoria do Timão promete mais uma janela de "vacas magras" no meio do ano. A postura veio após a gestão de Augusto Melo ter as contas de 2024 reprovadas e alcançar R$ 2,5 bilhões em dívida bruta.

O modelo de negociação com o lateral Fabrizio Angileri, no início do ano, pode pautar o "garimpo" do Timão no mercado na próxima janela. O lateral esquerdo foi uma aposta — a pedido de Ramón Díaz — uma vez que não atuava há nove meses pelo Getafe, da Espanha. O argentino rescindiu contrato com o clube europeu em mútuo acordo e não houve multa.