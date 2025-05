Palmeiras vence com golaço de Estêvão, redenção de Roque e é o 1º a avançar

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras venceu o Cerro Porteño por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (07), no estádio La Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai, e é o primeiro time classificado para as oitavas de final da Copa Libertadores. O time brasileiro é o único time 100% na competição: quatro jogos e quatro vitórias.

A equipe de Abel Ferreira não fez uma grande atuação, mas contou com o brilho de Estêvão para abrir o caminho da vitória. A joia palmeirense marcou um golaço de fora da área no final do 1º tempo após assistência de Lucas Evangelista.

Vitor Roque teve noite para esquecer, mas se redimiu com o gol que definiu a vitória nos minutos finais. O camisa 9 perdeu um gol inacreditável no final do 1º tempo, cara a cara com o goleiro rival, e depois fez um 2º tempo muito ruim -errando todas as suas participações nas jogadas. Mas marcou um belo gol em jogada individual no fim do jogo.

A vitória poderia ter sido bem mais tranquila. O time paulista desperdiçou muitas chances de contra-ataque na etapa final e ainda viu o Cerro Porteño acertar a trave duas vezes na reta final da partida.

Com o triunfo, o Palmeiras foi a 12 pontos e já garantiu a primeira classificação do Grupo G. Cerro Porteño segue com 4, Sporting Cristal vai vencendo o Bolívar e vai a 4, e o time boliviano segue com 3.

O Palmeiras volta a campo no domingo (11), às 17h30 (de Brasília), contra o São Paulo, na Arena Barueri, pela 8ª rodada do Brasileirão. O Palmeiras não contará com o Allianz Parque no clássico por conta dos shows da banda System Of a Down no estádio nos dias 10 e 11.

Já o Cerro visita o Guaraní-PAR, no sábado (10), às 17h (de Brasília), no estádio Arsênio Erico, pelo Campeonato Paraguaio.

CERRO FINALIZA MAIS, MAS ESTÊVÃO DESEQUILIBRA NO PALMEIRAS

O Cerro Porteño entrou em campo precisando da vitória em casa para melhorar sua situação no Grupo G, e tentou surpreender o Palmeiras.

A equipe paraguaia arriscou muitos chutes de fora da área, mas sem direção. No total foram 10 finalizações nos primeiros 45 minutos, mas com apenas um chute na direção do gol de Weverton.

O Palmeiras, por sua vez, abusou dos erros de passe e só teve destaque positivo nas jogadas individuais de Estêvão. E foi graças a joia palmeirense, que a equipe de Abel Ferreira com vantagem no placar para o intervalo.

Aos 40 minutos do 1º tempo, Lucas Evangelista sofreu falta, cobrou rápido, e passou para Estêvão. O camisa 41 arriscou de fora da área e marcou um golaço para o Palmeiras.

Vitor Roque até teve a chance de ampliar nos minutos finais, mas perdeu uma chance completamente sozinho na frente do goleiro Martín Arias.

PALMEIRAS ERRA DEMAIS, MAS CERRO PECA NA PONTARIA

O Palmeiras não fez um grande 2º tempo, desperdiçou muitas chances de contra-ataque e Cerro cresceu no jogo.

A equipe paraguaia chegava aos trancos e barrancos ao ataque, mas sem levar perigo ao gol de Weverton.

No final do jogo, o Cerro acertou duas vezes a trave de Weverton, mas logo depois viu Vitor Roque definir a vitória.

CERRO PORTEÑO

Martín Arias; Alan Benítez, Velázquez (Rodrigo Gómez), Quintana, Matías Pérez e Daniel Rivas (Cecilio Dominguéz); Piris da Motta (Valdez), Wilder Vieira e Carrizo (Sergio Araujo); Jonatán Torres e Iturbe (Aguayo). Técnico: Diego Martínez.

PALMEIRAS

Weverton; Giay, Bruno Fuchs (Murilo), Gustavo Gómez e Vanderlan; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista (Richard Ríos) e Allan (Mayke); Estêvão (Raphael Veiga), Facundo Torres (Paulinho) e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

Local: Estádio La Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai

Árbitro: Piero Maza (CHL)

Auxiliares: Claudio Urrutia (CHL) e Miguel Rocha (CHL)

VAR: Juan Lara (CHL)

Gols: Estêvão, aos 40 minutos do 1º tempo, e Vitor Roque, aos 48 minutos do 2º tempo (PAL)

Cartões amarelos: Bruno Fuchs, Lucas Evangelista e Richard Ríos (PAL); Wílder Vieira (CER)