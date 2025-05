Grêmio só empata com Atlético Grau e adia classificação na Sul-Americana

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em uma noite de dificuldades e poucas oportunidades de gol, o Grêmio empatou em 0 a 0 com o Atlético Grau nesta quarta-feira (07), no Estádio Alejandro Villanueva, no Peru, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana. O time comandado por Mano Menezes não conseguiu impor seu jogo e adiou a classificação para as oitavas de final da competição.

Com o resultado, o Grêmio ocupa a 2° posição no Grupo D, com 2 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. Ao todo, a equipe soma 8 pontos na Copa Sul-Americana.

O Grêmio volta a campo no próximo sábado, quando enfrenta o RB Bragantino em casa, pelo Campeonato Brasileiro.

COMO FOI O JOGO

O Grêmio não conseguiu se impor no primeiro tempo e criou pouco no ataque. Apesar de ter mais posse de bola, o time não conseguiu transformar o domínio em chances claras e quase não levou perigo ao gol do Atlético Grau. As orientações do técnico Mano Menezes não surtiram efeito, e o time gaúcho ainda levou um susto em finalização que acertou a trave.

O Grêmio voltou para o segundo tempo sem muita inspiração, e o técnico Mano Menezes tentou mudar o cenário com substituições. Mesmo assim, o time encontrou dificuldades para furar a marcação do Atlético Grau, que se defendeu bem e neutralizou as investidas gremistas.

ATLÉTICO GRAU

Álvarez; Rojas (Jherson Reyes), Tapia, Franco e Bolívar; Guarderas, Vidarte, Rostaing e Vilca; Bandiera (Aldair Vásquez) e Sandoval (Olivares). Técnico: Angel Comizzo.

GRÊMIO

Tiago Volpi; Igor Serrote, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo e Cuéllar (Ronald); Alysson (André), Cristaldo (Monsalve) e Luan Cândido (Cristian Olivera); Arezo. Técnico: Mano Menezes.

Local: Estádio Alejandro Villanueva, no Peru

Árbitro: José Burgos (URU)

Assistentes: Nicolás Taran (URU) e Carlos Barreiro (URU)

VAR: Andres Cunha (URU)

Cartões amarelos: Rojas (ATL)