Flamengo leva empate do Central Córdoba e mantém alerta da eliminação

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo iniciou bem, fez gol logo cedo com Arrascaeta e teve o domínio do primeiro tempo. No entanto, o ímpeto desmoronou na etapa final, o Central Córdoba empatou e o 1 a 1 complicou a vida do time carioca no Grupo C da Libertadores. Os gols foram marcados por Arrascaeta, para os brasileiros, e Verón, para os argentinos.

O Flamengo foi aos cinco pontos, três a menos que a líder LDU e que o Central Córdoba, em segundo pelos critérios de desempate. O Deportivo Táchira é o lanterna com zero ponto. Restam duas rodadas e o Flamengo pega LDU e Táchira no Maracanã.

O VAR trabalhou bem na noite desta quarta-feira (07) e anulou dois pênaltis, um para o Flamengo -no primeiro tempo- e outro para o Central Córdoba -na etapa final.

Lesionados, Everton Cebolinha e Plata sequer viajaram para a Argentina.

O Flamengo agora vira a chave para o Campeonato Brasileiro, onde busca retomar a liderança. Neste sábado, a equipe recebe o Bahia, no Maracanã.

COMO FOI O JOGO

O Flamengo começou o jogo organizado. No meio, Gerson e Arrascaeta estavam inspirados e foi numa trama entre eles que o time visitante abriu o placar. Após o 1 a 0, a equipe seguiu com uma boa postura e poderia ter ampliado. No fim, porém, após uma bobeada de Pulgar, quase sofreu o empate e foi salvo pelo goleiro Rossi, que fez uma defesaça.

De uma maneira inesperada, o Flamengo voltou de uma forma defensiva para o segundo tempo e cometendo muitos erros. O Central Córdoba passou a ter mais posse de bola e a ameaçar mais, principalmente com o ponta Angulo, em noite inspirada. E foi justamente ele que iniciou a jogada do empate e também a do pênalti que depois foi anulado pelo VAR.

Como o empate não era ruim para o time da casa, os argentinos baixaram a guarda depois do 1 a 1, mas o Flamengo seguiu sem inspiração para buscar a vitória. O resultado complica a vida do clube na competição.

CENTRAL CÓRDOBA

Aguerre, Moyano, Abascia, Rivero e Cufré; Galván (Glaby), José Florentín e Quagliata (Verón); Perelló (Alfonso), Heredia (Iván Gómez) e Angulo (Fernando Martínez). Técnico: Omar de Felippe.

FLAMENGO

Rossi, Wesley (Varela), Danilo, Léo Pereira (Léo Ortiz) e Ayrton Lucas; Erick Pulgar (Allan), De la Cruz (Luiz Araújo), Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique e Pedro (Juninho). Técnico: Filipe Luís.

Local: Único Madre de Ciudades, em Santiago del Estero, na Argentina

Árbitro: Felipe Gonzalez (CHI)

Auxiliares: Jose Retamal (CHI) e Marcia Castillo (CHI)

VAR: Benjamin Saravia (CHI)

Cartões amarelos: Arrascaeta, Ayrton Lucas (FLA)

Gols: Arrascaeta, aos 9 minutos do primeiro tempo (FLA); Verón, aos 15 minutos do segundo tempo (CEN)