Santos leva empate do Guarani no fim e perde chance de liderar a Série B

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Santos e Guarani empataram por 1 a 1 nesta quarta-feira (21), no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, em confronto da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Gonzalo Escobar assinalou para o Peixe, e Anderson Leite fez para o Bugre. Os dois gols foram no segundo tempo, sendo o de empate já aos 42 minutos.

Com o resultado, o Peixe foi a 38 pontos e é o vice-líder. O Bugre é o lanterna da competição, com 18 pontos.

O Santos volta a jogar no sábado (24), na Vila Belmiro, contra o Amazonas. O Guarani visita o Botafogo-SP no domingo (25).

O JOGO

Os mandantes começaram melhor. Lutando contra o rebaixamento, o Guarani optou pela estratégia ofensiva e logo dominou as ações no ataque. Na melhor chance da primeira etapa, Airton cobrou falta buscando o ângulo e Brazão praticou defesa difícil. Do outro lado, o Santos encontrou dificuldades no meio de campo e ficou devendo criatividade. Foram apenas quatro finalizações do alvinegro no primeiro tempo, nenhuma delas com perigo.

O brilho individual colocou o Santos na frente. A segunda etapa repetia o que foi visto nos 45 minutos iniciais. O Bugre criou chances, mas pecou no último toque e não conseguiu balançar as redes. Após troca de passes santista no campo de ataque, o lateral Escobar tomou a iniciativa de arrancar sozinho para chutar da entrada da área e abrir o placar em Campinas.

O empate no fim empolgou a torcida. A reação do Guarani surgiu já na reta final após pressão do time da casa. Anderson Leite, que tinha saído do banco de reservas 10 minutos antes, apareceu bem entre a marcação para cabecear bola cruzada na área e empatar o jogo.

LANCES DE DESTAQUE

Defendeu, Brazão! Em cobrança de falta do Guarani aos 21 minutos do primeiro tempo, Airton buscou o ângulo e o goleiro santista espalmou.

Ótimo desarme. Aos 34 minutos, Airton recebeu passe e avançou para a área em velocidade. Jair chegou a tempo e foi só na bola para evitar a finalização. A torcida pediu pênalti, mas não houve nada.

Bloqueado. Em mais uma chegada do Guarani, agora aos 15 do segundo tempo, Bacelar acertou cabeceio com direção certa, mas a bola bateu em Airton. Na sobra, Hayner tirou de qualquer maneira para escanteio.

0x1. Aos 23 minutos, Escobar recebeu passe, levou sozinho pelo meio e finalizou de fora da área, acertando o canto direito do goleiro Pegorari.

1x1. Após cobrança de falta aos 42 minutos, Marlon recupera a bola e cruza para a área. Anderson Leite subiu bem para marcar de cabeça, sem chances de defesa.

Ficha Técnica

Guarani 1 x 1 Santos

GUARANI

Pegorari, Pacheco (Heitor), Bacelar, Salustiano e Jefferson; Gabriel Bispo (Anderson Leite), Matheus Bueno e Luan Dias (Marlon); João Victor (Estêvão), Airton (Reinaldo) e Caio Dantas. Técnico: Allan Aal.

SANTOS

Brazão, JP Chermont (Hayner), Gil, Jair e Escobar; João Schmidt e Pituca (Sandry); Willian Bigode (Serginho), Pedrinho, Guilherme e Furch (Otero). Técnico: Fabio Carille.

Estádio: Brinco de Ouro, em Campinas

Juiz: Gustavo Bauermann

Assistentes: Alex dos Santos e Bruno Muller

VAR: Rafael Traci

Cartões amarelos: JP Chermont, Escobar, Hayner, Pedrinho (SAN)

Gols: Escobar (23'/1ºT) (Santos); Anderson Leite (42'/2ºT) (Guarani)