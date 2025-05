Brasil vence Portugal com golaços e vai à final da Copa de futebol de areia

Catarino ampliou a vantagem no final do jogo. Após erro da defesa portuguesa, Thanger dominou e tocou para Catarino finalizar livre e fazer o quarto gol brasileiro e fechar a conta.

Rodrigo colocou o Brasil de novo em vantagem em um 'quase pênalti'. O R9 tentou a bicicleta e Pedro Martins impediu a jogada com o braço no limite da área. O próprio Rodrigo foi para a cobrança e soltou uma bomba para fazer o terceiro gol brasileiro.

Filipe virou o jogo para o Brasil com um golaço. Após passe na medida do goleiro Bobô, o camisa 5 pegou na veia de pé esquerdo e mandou a bola no ângulo, sem chances para o goleiro português.

A seleção portuguesa começou pressionando, criando chances perigosas com Jordan, destaque e principal nome dos portugueses. O Brasil demorou a entrar no jogo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.