Vitória vira Jogo contra o Vasco e sai da zona de rebaixamento

Em um confronto direto pela oitava rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Vitória conquistou uma importante vitória por 2 a 1 sobre o Vasco neste sábado (9), jogando em seus domínios no Barradão, em Salvador.

A partida viu Renato Kayzer brilhar ao marcar os dois gols que garantiram o triunfo para o time baiano. O Vasco abriu o placar com um gol de Vegetti, mas não conseguiu segurar a pressão do Vitória. Com este resultado positivo, o Vitória soma agora dez pontos e consegue sair da zona de rebaixamento, aliviando a pressão sobre a equipe.

Por outro lado, a derrota aprofunda a crise do Vasco, que chega a oito jogos sem vencer, acumulando quatro derrotas e quatro empates em diversas competições. Com apenas sete pontos, o clube carioca é empurrado para a zona da degola, aumentando a apreensão de seus torcedores.

As duas equipes já têm compromissos marcados para a próxima semana pelo Brasileirão. O Vasco tentará a recuperação no sábado, às 18h30 (de Brasília), em casa contra o Fortaleza. Já o Vitória terá um clássico pela frente, visitando o Bahia no domingo, às 16h.