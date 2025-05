Rafaela Silva conquista 1º medalha em nova categoria; Luana também é bronze

A seleção brasileira conta com 17 judocas brasileiros em evento, que é o último Grand Slam antes do Campeonato Mundial Sênior. Ao todo, são quase 400 judocas de 47 países competindo em Astana. Já o Mundial será disputado entre 13 e 20 de junho, em Budapeste, na Hungria

Luana Carvalho também ficou com o bronze ao derrotar a italiana Martina Esposito na categoria até 70kg. Ela venceu de virada por ippon aplicado no último segundo da luta.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Rafaela Silva e Luana Carvalho conquistaram o bronze em suas categorias, neste sábado (10), no Grand Slam de Astana de judô, aumentando as medalhas que a seleção brasileira trará do Cazaquistão.

