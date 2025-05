Na estreia de 'Evidências', Brasil conquista ouro na ginástica rítmica

O Mundial de Ginástica Rítmica será disputado em agosto, no Rio de Janeiro. Vai ser a primeira vez que a competição terá como sede uma cidade de um país na América do Sul.

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil conquistou um ouro inédito no all-around -soma das notas das séries mista e simples- na Copa do Mundo de Ginástica Rítmica. Na etapa de Portimão, Portugal, a seleção estreou a coreografia de "Evidências" na série mista.

