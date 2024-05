Estrela do Norte/Manaus bate o Fortaleza fora de casa e vence a 1ª no Campeonato Brasileiro

Manaus/AM - O Estrela do Norte/Manaus Futsal superou o Fortaleza fora de casa por 5 a 3 neste domingo (26), e conquistou a primeira vitória na disputa do Campeonato Brasileiro de Futsal de 2024. O histórico resultado, válido pela 2ª rodada, aconteceu no ginásio do Centro de Formação Olímpica (CFO), na capital cearense.

Os gols da equipe manauara foram marcados por Jadson, Zinho, Caíque, Mago e Leozinho. Bob, Gigante e Jé descontaram para o time da casa. A vitória marca uma reabilitação do Estrela do Norte/Manaus Futsal, que havia perdido na estreia por 5 a 4 para o CRB-AL, também longe de seus domínios.

Com o resultado, o único representante do Norte do país no Campeonato Brasileiro agora tem 3 pontos no grupo A e aparece na zona de classificação para a fase de mata-mata. Para disputar o Brasileiro, o Estrela do Norte/Manaus Futsal se classificou após sagrar-se campeão da Taça Brasil da Primeira Divisão em 2023, que teve a Arena Amadeu Teixeira como palco.

Agora é em casa

Depois de dois desafios fora de casa, o Estrela do Norte/Manaus Futsal se prepara para o primeiro jogo com o calor da torcida manauara. Na próxima sexta-feira (31), às 20h (de Manaus), na Arena Amadeu Teixeira, a equipe manauara recebe o Cruzeiro.

Os ingressos promocionais custam apenas R$ 10 e podem ser adquiridos até um dia antes do jogo em quatro pontos de venda: sede do Estrela do Norte (rua das Palmeiras, São José 3); Pontual Gourmet (shopping Grande Circular); Dedé Boteco (Sumaúma Park Shopping e Amazonas Shopping) e Cachaçaria Dedé & Empório (Manauara Shopping).

No dia do jogo, o ingresso custará R$ 20 e a venda será somente na bilheteria da Arena Amadeu Teixeira, que terá também ingressos a R$ 10 para estudantes com carteirinha.