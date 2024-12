Corinthians garante vaga na Libertadores com gol salvador do Palmeiras

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians está na Libertadores de 2025. O clube paulista garantiu vaga na fase preliminar da competição continental com uma "ajuda" do Palmeiras na noite desta quarta-feira (4).

O Palmeiras venceu o Cruzeiro por 2 a 1 com gol de Estêvão no final e garantiu a vaga do Corinthians matematicamente. O time alvinegro é o atual sétimo colocado com 53 pontos, e o Cruzeiro, nono colocado, tem apenas 49. Restam três em disputa.

O Corinthians já havia feito a sua parte na terça-feira (3). Em casa, o clube bateu o Bahia por 3 a 0, com show da dupla formada por Memphis Depay e Yuri Alberto.

Títulos de Flamengo e Botafogo também "ajudaram". As equipes conquistaram a Copa do Brasil e a Libertadores, respectivamente, e estão dentro do G6, ampliando a zona de classificação à Libertadores até a oitava colocação do Brasileirão.

A classificação vem após arrancada heroica no Brasileirão. A equipe vem de oito vitórias consecutivas e saiu do 18° lugar diretamente para o sétimo.

O Corinthians está de volta à Libertadores após ficar de fora da edição de 2024. O Timão foi eliminado na fase de grupos da competição em 2023.