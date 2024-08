CBF toma medidas após polêmica com arbitragem no Brasileirão

A CBF convocou uma reunião com os dirigentes dos clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro para discutir questões sobre a arbitragem. O encontro será realizado na próxima sexta-feira (23), às 16h, na sede da confederação no Rio de Janeiro.

O documento enviado pela CBF destaca um “aumento significativo” nas críticas à arbitragem de campo e ao árbitro de vídeo (VAR), algumas das quais foram consideradas pertinentes. O presidente Ednaldo Rodrigues, o chefe da comissão de árbitros Wilson Luiz Seneme e o gerente técnico do VAR Péricles Bassols participarão da reunião para debater e ouvir sugestões dos clubes.

A CBF planeja solicitar uma trégua nas reclamações públicas e propor um canal de comunicação direto com a comissão de arbitragem para esclarecer dúvidas sobre lances polêmicos nas rodadas do Brasileirão. A confederação também observa que muitas críticas podem decorrer de desconhecimento das regras e do protocolo do VAR.

A reunião coincidirá com a convocação da Seleção Brasileira para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O Brasil enfrentará o Equador no dia 6 de setembro em Curitiba e o Paraguai no dia 10 de setembro em Assunção.