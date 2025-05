Piastri sobra em Miami, bate Verstappen e vence; Bortoleto sofre e abandona

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Oscar Piastri (McLaren) fez uma corrida perfeita em Miami e, depois de largar na quarta posição, empilhou ultrapassagens até vencer a sexta etapa da Fórmula 1, neste domingo (4). Em um GP marcado por aparições do safety car e espera quase que eterna pela chuva que não caiu, o australiano mostrou segurança e se distanciou dos rivais na liderança da temporada.

Lando Norris (McLaren) fez uma prova de recuperação e completou a dobradinha para a escuderia britânica, enquanto George Russell (Mercedes) fechou o pódio. O pole position Max Verstappen (Red Bull) acabou em 4°, e Alexander Albon (Williams) surpreendeu ao se colocar no top 5.

Gabriel Bortoleto (Sauber) viveu uma tarde do céu ao inferno. O brasileiro, que chegou a ultrapassar Lewis Hamilton (Ferrari) por alguns segundos na largada, caminhava para fechar na 13ª posição, mas voltou a sofrer com problemas no carro e abandonou já na parte final.

*

VEJA TOP 10 DO GP DE MIAMI

1 - Piastri (McLaren)

2 - Norris (McLaren)

3 - Russell (Mercedes)

4 - Verstappen (Red Bull)

5 - Albon (Williams)

6 - Antonelli (Mercedes)

7 - Leclerc (Ferrari)

8 - Hamilton (Ferrari)

9 - Sainz (Williams)

10 - Tsunoda (Red Bull)

COMO FICOU O TOP 4 NA PONTUAÇÃO GERAL?

1 - Piastri: 131 pontos

2 - Norris: 115 pontos

3 - Verstappen: 99 pontos

4 - Russell: 93 pontos

*

LARGADA TEM "PORTAS FECHADAS" E SAFETY CAR

O início da corrida teve Verstappen fechando a porta para Norris. O holandês chegou a ser ameaçado pelo britânico, mas tirou o espaço do adversário e forçou o erro do piloto da McLaren, que caiu para a 6ª posição. Melhor para Antonelli e Piastri, que assumiram o top 3.

Bortoleto foi outro a largar bem e chegou a ultrapassar Hamilton por alguns segundos, mas rapidamente voltou para a 13ª posição.

O safety car também foi ativado: Doohan e Lawson acabaram se enroscando ainda na primeira curva e geraram a bandeira amarela —pior para o piloto da Alpine, que abandonou.

MCLAREN VOA E DEIXA MERCEDES (E VERSTAPPEN) PARA TRÁS

Não demorou muito para a McLaren se sobressair no autódromo de Miami: primeiro, Piastri ultrapassou Antonelli com extrema facilidade.

Em um intervalo de três voltas, foi a vez de Norris dar seu show particular sobre a Mercedes: ele desbancou Russell antes de encostar no próprio italiano e, finalmente, assumir a 3ª posição.

A atuação do companheiro de equipe voltou a inspirar Piastri, que atacou Verstappen e acabou premiado: depois de quatro tentativas, o australiano espremeu o atual campeão, aplicou o "X" e sustentou a 1ª posição.

NORRIS? VERSTAPPEN? NORRIS!

Falta um desafio para a McLaren assumir o controle da corrida: e ele foi cumprido na volta 19, quando Norris assumiu de vez a vice-liderança.

O britânico deixou Verstappen para trás ainda na volta 17, mas tomou o troco do holandês segundos depois.

Paciente, Norris esperou a oportunidade perfeita e devolveu a manobra com o mesmo veneno: colocou o carro à frente do rival, fechou a porta e disparou. O atual campeão chegou a reclamar e pedir a posição de volta, mas os comissários não cravaram qualquer irregularidade.

PIT STOP, SAFETY CAR E ABANDONOS DITAM RITMO

O ritmo da corrida era normal até a volta 25, quando os pilotos começaram a fazer seus pit stops.

Verstappen inaugurou as paradas do pelotão da frente antes de tomar undercut de Russell e, quando os carros da McLaren ensaiaram suas trocas de pneu, Bearman abandonou: o piloto da Haas sofreu com os motores e precisou deixar a pista, abrindo caminho para um safety car virtual. O problema, no entanto, não prejudicou Piastri e Norris.

Bortoleto, que fazia uma corrida regular, também sofreu e viu sua prova acabar: o brasileiro alegou problemas no carro e recebeu a ordem para retornar aos boxes, encerrando sua participação em Miami e gerando nova bandeira amarela. Lawson foi outro a se despedir antes do fim.

FINAL TRANQUILO PARA PIASTRI

Piastri continuou tranquilo na liderança e cruzou a linha de chegada sem qualquer preocupação. Norris, também sem qualquer incômodo, fechou na segunda posição.

A briga pelo último lugar do pódio ensaiou ser agitado, mas Russell manteve bom ritmo e controlou Verstappen, que não conseguiu pressionar o piloto da Mercedes. Albon, em uma prova sólida, fechou o top 5.