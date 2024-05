Botafogo bate o Vitória em estreia de Carpini e se classifica na Copa do Brasil

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. A equipe alvinegra venceu o Vitória por 2 a 1 nesta quarta-feira (22), no Barradão, e garantiu vaga na próxima fase da competição.

O triunfo foi construído com gols de Luiz Henrique e Júnior Santos. Daniel Júnior diminuiu para os donos da casa.

O Botafogo também tinha vencido o primeiro jogo, no Nilton Santos, por 1 a 0.

O jogo da volta marcou a estreia do técnico Thiago Carpini no comando do Vitória. O treinador foi anunciado no último dia 14 e chegou ao clube rubro-negro para substituir Léo Condé.

Os cruzamentos dos times para a disputa das oitavas da Copa do Brasil ainda serão sorteados. Pelo Brasileiro, Vitória e Botafogo voltam a campo no dia 1º de junho. Os rubro-negros vão receber o Atlético-GO, enquanto o time alvinegro visita o Corinthians.

VITÓRIA

Lucas Arcanjo; Zeca (Léo Naldi), Bruno Uvini, Wagner Leonardo e PK (Lucas Esteves); Dudu, Rodrigo Andrade e Matheuzinho (Daniel Júnior); Janderson (Alerrandro), Iury Castilho e Luiz Adriano (Osvaldo). Técnico: Thiago Carpini

BOTAFOGO

John; Damián Suárez (Mateo Ponte), Lucas Halter, Bastos e Cuiabano (Hugo); Danilo Barbosa (Gregore), Marlon Freitas e Tchê Tchê (Patrick de Paula); Luiz Henrique, Savarino (Fabiano) e Júnior Santos. Técnico: Artur Jorge

Competição: Copa do Brasil

Data e hora: 22/5/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Manoel Barradas, em Salvador (BA)

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (FIFA / PE)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (FIFA/ MG) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

VAR: Rodolpho Toski Marques (VAR-FIFA/ PR)

Cartões amarelos: Thiago Carpini, Daniel Júnior (VIT); Artur Jorge, Lucas Halter, John, Cuiabano, Hugo, Tchê Tchê (BOT)

Gols: Luiz Henrique, do Botafogo, aos 46'/1ºT; Júnior Santos, do Botafogo, aos 17'/2ºT; Daniel Júnior, do Vitória, aos 33'/2ºT