Dois foragidos são presos em Manaus

A Polícia Militar orienta a população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

Já no bairro Santa Etelvina, militares da 26ª Cicom foram acionados para averiguar a informação de que havia indivíduos armados, na rua Samambaia. Durante diligências no local, não foi encontrado nenhum armamento, entretanto, foi verificado que um homem possuía mandado de prisão em aberto. Ele foi encaminhado ao 6° DIP.

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio das 8ª e 26ª Companhias Interativas Comunitárias (Cicoms), prendeu dois homens, de 30 e 33 anos, em cumprimento a mandado de prisão. As ocorrências foram registradas na noite de quinta-feira (12/10) e na madrugada desta sexta-feira (13/10), nas zonas norte e oeste de Manaus.

