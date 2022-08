Começa hoje a matrícula dos aprovados do PSC 3ª etapa no Amazonas

No ato da matrícula, é necessário realizar upload de toda documentação de acordo com a modalidade de ingresso.

Manaus/AM - A Universidade Federal do Amazonas, por meio Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (Proeg/Ufam), na tarde desta quarta-feira, 17 de agosto, divulgou o Edital nº 023/2022 referente aos procedimentos para Matrícula Institucional dos candidatos aprovados para a Chamada Regular do Processo Seletivo Contínuo - PSC 2022. Os candidatos devem fazer a Matrícula Institucional a partir das 9h do dia 22/08/2022 até às 18h do dia 26/08/2022, online, por meio do Sistema Ingresso.

