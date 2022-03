Vídeo: Folião sobe em 'caveirão' da PM durante bloco de Carnaval clandestino

A Polícia Militar informou que assim que soube da movimentação festiva e do ato, enviou uma patrulha até o local, dispersou o público e repreendeu o homem que subiu no caveirão.

Um folião subiu no caveirão da PM durante um bloco de Carnaval clandestino na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. O caso aconteceu no último domingo (27), mas o vídeo só repercutiu nesta terça-feira (1º).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.