Veja a lista dos participantes confirmados no BBB 25

As duplas foram divulgadas ao longo da programação, nos intervalos comerciais. A primeira chamada foi ao ar no intervalo da novela "Tieta", que está sendo exibida no Vale a Pena Ver de Novo.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Chegou o dia! A Globo escolheu esta quinta-feira (9) para realizar o Big Day, como apelidou o dia em que divulga os participantes do Big Brother Brasil. A 25ª edição do programa, que estreia na segunda-feira (13), será disputada em duplas, conforme já havia sido anunciado. Confira abaixo quais foram os nomes confirmados até aqui.

