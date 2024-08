Veja como está a 'Musa do Forró' que estava desaparecida há dois anos

A reportagem destaca que Renatinha tentava reconstruir sua carreira solo, mas as dificuldades a levaram a essa situação. Com a ajuda esporádica de um casal da região, a artista conseguiu sobreviver.

A cantora, que brilhou em bandas como Buzões do Forró e Império da Patroa, enfrentava problemas com drogas desde uma profunda depressão, conforme revelado pelo programa Cidade Alerta.

Após dois anos desaparecida, a ex-vocalista de forró Renatinha Lemos, conhecida como Musa do Forró, foi encontrada nesta semana em situação vulnerável em uma comunidade de São Bernardo do Campo.

