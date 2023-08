Suspeito de ser o maior devastador da Amazônia é preso pela Polícia Federal

O suspeito líder do grupo já recebeu 11 autuações e seis embargos do IBAMA por irregularidades, e perícias da PF indicam a existência de danos ambientais ocasionados por suas atividades também na Terra Indígena Baú.

A ação apura um esquema de invasão de terras da União e desmatamento para criação de gado na Floresta Amazônica. A investigação iniciou após a identificação, em Santarém (PA), do desmatamento de quase seis mil hectares na região do município de Novo Progresso.

