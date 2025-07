STF condena a 17 anos de prisão homem que furtou bola autografada por Neymar

Nelson Ribeiro Fonseca Júnior, um dos homens acusados de participar da invasão à sede dos Três Poderes, em Brasília, foi condenado a 17 anos de prisão por furtar uma bola assinada por Neymar.

O objeto fazia parte do acervo da Câmara dos Deputados e foi encontrada em Sorocaba, em poder de Nelson. O julgamento do homem ocorreu nesta segunda-feira (30) e aprovou a pena sugerida pelo relator do processo, o ministro Alexandre de Moraes.

De acordo com o ministro, o réu confessou o furto e usou o argumento de que queria apenas proteger o objeto, mas a tese não se sustentou diante das provas.

“O réu admitiu que esteve no local dos fatos, mais especificamente no interior do Congresso Nacional, onde teria ingressado e subtraído uma bola de futebol autografada pelo jogador Neymar. A defesa alegou que o objeto foi retirado com o intuito de protegê-lo, mas, conforme argumenta o Parquet, a devolução da peça apenas 20 dias após os eventos descaracteriza essa justificativa e reforça o dolo na conduta, tratando-se, no máximo, de arrependimento posterior, sem relevância para fins de exclusão de ilicitude ou tipicidade”, enfatizou.

Além da pena, Nelson terá que pagar ainda uma multa equivalente a R$ 66 mil e indenização de R$ 30 milhões por danos morais, por conta dos ataques.