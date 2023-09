Saiba o que causou a morte de bilionário e esposa no litoral de São Paulo

A principal hipótese da Polícia Civil é que as mortes foram causadas por um vazamento de gás, a partir de um cano partido, que foi encontrado no imóvel. Os corpos passaram por necrópsia em São Paulo. A cadela também foi encaminhada para a capital paulista, onde passará por perícia para verificar se a causa da morte é a mesma dos tutores.

A necrópsia dos corpos do empresário José Bezerra de Menezes, de 66 anos, e da esposa dele, Luciana Bezerra, de 62, apontou intoxicação por monóxido de carbono. Os dois foram encontrados mortos dentro de uma mansão em Guarujá, no litoral de São Paulo.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.