Professora joga água em aluno dormindo em sala de aula; vídeo

O colégio disse que "não compactua com qualquer conduta inapropriada" e que está investigando o caso. A escola afirmou ainda que "é importante que em situações como esta sejam ouvidos todos os componentes da nossa instituição para uma melhor resolução do conflito".

Nas imagens, a professora pede a um aluno que tampe com um pano preto a orelha do estudante que dorme deitado no canto da sala, antes de derramar a água de um copo sobre a cabeça dele. O jovem acorda assustado com a situação.

Uma professora do Colégio Impacto, em Guaraí, no Tocantins, jogou água em um aluno que dormia durante a aula, na última quinta-feira (14). O vídeo da situação viralizou nas redes sociais.

