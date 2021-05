Polícia procura assassino em série que marca encontro gay e mata vítimas

Ele chegava ao local e quando as vítimas estava distraídas, José dava um mata-leão e terminava de asfixia-las com auxílio de um travesseiro. O suspeito então roubava pertences e fugia.

A Polícia Civil do Paraná faz buscas, nesta segunda-feira (17) por um homem, identificado como José Tiago Correia Soroka, suspeito de matar três homossexuais. As informações constam no G1.

