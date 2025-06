PGR pede prisão preventiva de Carla Zambelli após deputada deixar o Brasil

A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu nesta terça-feira (3) a prisão preventiva da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP). A parlamentar anunciou que está nos Estados Unidos e que pretende seguir para a Europa. Segundo os jornalistas Andréia Sadi e Octavio Guedes, ela informou que vai se submeter a tratamento médico e se licenciará do mandato.

Zambelli foi condenada há 20 dias, por unanimidade, pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) a 10 anos de prisão, acusada de invadir os sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Embora tenha tido o passaporte apreendido durante as investigações, o documento foi devolvido e, atualmente, não havia restrições legais que a impedissem de deixar o Brasil.

De acordo com informações apuradas pela GloboNews, ministros do STF interpretaram a saída da deputada do país como uma tentativa de fugir das consequências do julgamento. Zambelli deixou o Brasil no dia 25 de maio, pela fronteira com a Argentina, de onde seguiu para Buenos Aires e, posteriormente, para os Estados Unidos.

Além dessa condenação, a deputada é ré em outras ações. No STF, ela responde por porte ilegal de arma e constrangimento ilegal, após ter sacado uma arma e perseguido um apoiador de Lula (PT) em outubro de 2022. Em março deste ano, seis ministros votaram por sua condenação a 5 anos e 3 meses de prisão, além da cassação do mandato, mas o julgamento foi suspenso após pedido de vista do ministro Nunes Marques.