Pescador encontra carro desaparecido desde 2014 com ossada humana

Os bombeiros encontraram no veículo a parte de trás de um crânio e carcaça de corpos em decomposição. Um exame no IML vai confirmar se a ossada é de Rodrigo Alonso Lopes, de 28 anos, e Janielson Daniel Adelino, de 20.

De acordo com Uol, o veículo só foi encontrado graças ao nível do rio, em virtude da seca que tem castigado Noroeste de São Paulo.

Um pescador encontrou nessa semana o carro com ossos humanos que estavam submersos no Rio Cachoeira, em Olímpia, em São Paulo. Pela placa do veículo, foi possível confirmar que o carro estava desaparecido desde 2014.

