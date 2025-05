Nova Tarifa Social de energia vai beneficiar mais de 60 milhões de brasileiros

O presidente Lula assinou nesta quarta-feira (21), a Medida Provisória da Reforma do Setor Elétrico que cria uma Nova Tarifa Social, beneficiando mais de 60 milhões de brasileiros.

O novo benefício prevê a gratuidade da conta de luz para famílias inscritas no CadÚnico com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa e que consomem até 80 kWh/mês. A estimativa é garantir gratuidade a 16 milhões de pessoas.

A proposta também contempla pessoas com deficiência ou idosos no Benefício de Prestação Continuada (BPC), famílias indígenas e quilombolas do CadÚnico, e famílias atendidas em sistemas isolados por módulo de geração offgrid. Caso o consumo exceda os 80 kWh, será pago apenas o proporcional. A MP ainda prevê a isenção do pagamento da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) para famílias do CadÚnico com renda mensal entre meio e um salário mínimo por pessoa que consomem até 120 kWh/mês.

Para o presidente Lula, o propósito da iniciativa é que a energia seja acessível para todos.