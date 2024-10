Ninguém acerta números da Mega-Sena e prêmio vai a R$ 25 milhões

Ninguém acertou os números sorteados no concurso 2784 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (8), no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio subiu para R$ 25 milhões.

As dezenas sorteadas foram: 27 - 30 - 35 - 44 - 57 - 59. Um total de 28 apostas com cinco acertos irão receber R$ 56.155,17. Outras 2.014 apostas com quatro acertos irão levar R$ 1.115,85.

O próximo concurso da Mega-Sena será realizado na sexta-feira (11). As apostas podem ser feitas até às 19h (de brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pelo site da Caixa Econômica Federal.