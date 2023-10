Neurocirurgião é suspeito de armazenar pornografia infantil e estuprar pacientes sedadas

O médico chegou a ser preso no dia 26 de setembro, mas foi liberado após audiência de custódia. Ele segue respondendo em liberdade e o caso tramita em segredo de justiça. A defesa do médico nega os crimes.

Em outra parte dos materiais, haviam fotos das partes íntimas de uma paciente que estava sedada em uma maca, para um procedimento cirúrgico. Uma outra vítima aparece nas imagens trajando camisola e roupas íntimas. Outra paciente que estava de saia teve as partes íntimas fotografadas debaixo de uma mesa durante uma consulta com o investigado.

Foram apreendidos quatro notebooks, um computador, um HD externo e o celular do suspeito. Durante a primeira análise, foram encontrados arquivos com cenas de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade sexual.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações acerca do caso iniciaram após denúncias serem realizadas contra o médico. Investigadores cumpriram mandado de busca e apreensão na casa do suspeito.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.