Mulher alcança mais de 200 mil seguidores após expor traição do marido pastor

O caso repercutiu amplamente, levantando debates nas redes sociais. Aryana agradeceu o apoio recebido, mas também destacou os desafios enfrentados com a exposição pública do episódio. As informações foram divulgadas pelo Portal Léo Dias.

Nos Stories, Aryana demonstrou surpresa com a repercussão do caso, que também gerou questionamentos de pessoas próximas. A mulher revelou estar abalada emocionalmente desde a descoberta da traição, na quinta-feira (26), afirmando que enfrenta dificuldades para dormir e comer. Apesar disso, ela se mantém ativa nas redes sociais, onde compartilhou que um de seus vídeos chegou a ultrapassar 495 mil visualizações.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.