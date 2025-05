INSS inicia processo de reembolso a aposentados por descontos indevidos

O Governo Federal fez um alerta para a população não cair em golpes. O contato com os beneficiários do INSS será feito exclusivamente via notificação por meio do aplicativo Meu INSS.

Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que podem ter sido prejudicados por descontos associativos indevidos vão receber, nesta terça-feira (13), notificação, pelo aplicativo Meu INSS.

