Motorista e dono de carreta são indiciados após acidente que matou time de remo

O motorista e o dono da carreta envolvida no acidente que matou um time de remo, foram indiciados pela Polícia Civil do Paraná, nesta terça-feira (12). A tragédia aconteceu no dia 20 de outubro, em Guaratuba, no litoral do Paraná.

O condutor da carreta foi indiciado por homicídio culposo na direção de veículo automotor e por lesão corporal culposa em relação ao adolescente que sobreviveu, previstos no CTB (Código de Trânsito Brasileiro). As penas podem chegar a 6 anos de detenção, além da suspensão da CNH.

Já o proprietário da carreta foi indiciado por homicídio culposo e lesão corporal culposa, previsto no Código Penal. A pena pode chegar até 4 anos.

O acidente aconteceu na BR-376. Nove pessoas, entre elas seis adolescentes do time de remo de Pelotas (RS), estavam em uma van que retornava do Campeonato Nacional de Remo Unificado. O veículo com os atletas foi atingido pelo contêiner da carreta que tombou. Um adolescente de 17 anos que estava na van foi o único sobrevivente.

A perícia também constatou que os freios do veículo estavam em condições precárias.

Com o término das investigações, o inquérito será encaminhado para o Ministério Público do Paraná (MP-PR) que vai decidir se fará denúncia à Justiça.