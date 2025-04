Motociclista é arrastado por enchente em Santo André e socorrido por colega

Um motociclista foi arrastado junto com sua moto pela correnteza após cair na via durante a forte chuva que atingiu Santo André, no ABC Paulista, neste sábado (19).

Ele foi resgatado por outro motociclista que passava pela Avenida Firestone, na região central da cidade. Ao perceber a situação, o homem parou sua moto em meio à enxurrada e correu para prestar socorro ao colega.

Diversas ruas da região ficaram completamente alagadas, resultado do transbordamento do rio Tamanduateí e do córrego Ribeirão Guarará, que atravessam o município.