Morre aos 87 anos, Juan Figer, um dos principais empresários do futebol brasileiro

O empresário Juan Figer, 87, morreu após sofrer uma parada cardíaca, de acordo com informações da família. O homem foi um dos principais empresários do futebol brasileiro das últimas décadas. Figer nasceu em Montevidéu e tornou-se conhecido no futebol por ser um dos empresários mais atuantes no futebol brasileiro, credenciado pela Fifa e com trânsito em grandes clubes europeus. O homem montou sua empresa de agenciamento no Brasil em 1969 e foi responsável por transferências de grandes jogadores como Maradona, Klinsmann, Rijkaard, Sócrates, Casagrande e Dunga.

