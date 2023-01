Moraes ordena retirada de acampamentos bolsonaristas em todo o país

Além disso, Moraes também determinou que o Comandante Militar do QG preste todo o apoio que for preciso para que a medida seja cumprida.

No Distrito Federal, onde os ataques ao Congresso Nacional aconteceram, a desocupação já começou a ocorrer e conta com o apoio do Exército.

Uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou na madrugada de hoje (9), que todos os acampamentos bolsonaristas montados em áreas militares sejam desfeitos imediatamente em todo o país.

