Mensagem aponta que mãe de Henry foi treinada antes de depor

No dia 17, Monique e Jairinho prestaram esclarecimentos por cerca de 12 horas na delegacia da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Os dois estão presos desde o último dia 8.

Segundo o Uol, a troca de mensagens foi recuperada do celular de Monique pelos investigadores e indica que, juntamente com a defesa,ela simulou interrogatórios antes de ser ouvida pela polícia.

Um dia antes de Monique Medeiros, mãe de Henry Borel e do vereador Dr. Jairinho prestarem depoimento à Polícia Civil, ela contou para Rosângela Medeiros, sua mãe, que iria se encontrar novamente com o então advogado conjunto do casal.

