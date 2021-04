Câmara do Rio abre processo de cassação de Dr. Jairinho

A Mesa Diretora deu prosseguimento à representação enviada na segunda-feira (27), pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Os sete integrantes do colegiado decidiram por unanimidade pedir a abertura do processo. Eles tiveram 48 horas para analisar a documentação policial que lhes foi enviada na semana passada.

O presidente da Câmara Municipal do Rio, Carlo Caiado (DEM), aceitou nesta terça-feira (27), dar início ao processo de cassação do vereador Dr. Jairinho, preso acusado de matar e torturar seu enteado, o menino Henry, de 4 anos.

