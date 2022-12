Médico recém-formado morre ao cair de prédio enquanto tentava fazer selfie

Testemunhas contaram que em determinado momento, ele se apoiou no parapeito do prédio para fazer a foto, mas acabou se desequilibrando e caiu.

O jovem estava feliz por ter se formado há 15 dias e estava reunido com amigos para assistir ao jogo do Brasil na Copa na última sexta-feira (9).

