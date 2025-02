Mateus pede perdão a Diego por chamá-lo de hipócrita no BBB 25

O arquiteto explicou que só o considerou apto para o rótulo por não ter honrado determinados compromissos de jogo. "Eu ter te colocado hipócrita ali foi por conta de uma situação e eu imagino que você saiba qual é, que é a situação de voto. Muitas das vezes você vem com a gente querer jogar junto e já rolou duas situações que você não jogou. Na hora do 'vamos ver', você mudou sua posição. Por isso que eu falei: 'Cara, foi uma situação de hipocrisia'."

LONDRINA, PR (UOL/FOLHAPRESS) - Após deixar o Confessionário do BBB 25 (Globo), Mateus, 28, buscou Diego Hypolito, 38, para se explicar sobre tê-lo chamado de 'hipócrita' durante uma das etapas de seu Castigo do Monstro.

