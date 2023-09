Mãe mata bebê pisoteado durante parto no quintal de casa

O pai da criança aparece em seguida e pega a criança e leva ambos para um hospital. A criança estava com sinais de hipotermia, escoriações no pescoço e na cabeça. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

A mãe, de 20 anos, deu à luz no terreno de casa e pisoteou o filho ali sem saber que estava grávida, segundo ela alegou para a polícia. Uma câmera de segurança do vizinho flagrou o momento em que o bebê é pisoteado.

Um bebê recém-nascido morreu após ser pisoteado pela própria mãe durante o parto, no município de Içara, em Santa Catarina. O caso aconteceu no sábado (9) e está sendo investigado pela Polícia Civil.

