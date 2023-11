Mãe e filhas são estupradas e mortas após terem casa invadida por funcionário de obra

Uma mãe e suas três filhas foram mortas após terem a casa invadida por um funcionário de uma obra, no Bairro Florais da Mata, em Sorriso, a 420 km de Cuiabá. Os corpos das vítimas foram encontrados nesta segunda-feira (27).

As vítimas foram identificadas pela polícia como a mãe Cleci Calvi Cardoso, de 46 anos, e as filhas Miliane Calvi Cardoso, de 19 anos, e duas crianças de 10 e 13 anos. Segundo a polícia, as vítimas foram encontradas degoladas e com sinais de abuso sexual. Três delas estavam sem roupas.

Conforme o sargento Thalmir Ferreira, do Corpo de Bombeiros, ao entrar na residência foi identificada uma janela arrombada. "As crianças estavam uma em cada quarto e a mãe e a filha mais velha estavam no corredor", explicou. "As vítimas tinham perfurações de faca", disse.

O suspeito do crime, identificado como Gilberto Rodrigues dos Anjos, de 32 anos, foi preso na manhã desta segunda-feira (28). Segundo o delegado que está à frente do caso, Bruno França Ferreira, o homem chegou a levar roupas íntimas das vítimas após cometer o crime bárbaro.

O homem é funcionário de uma obra e foi encontrado pela polícia na construção ao lado da casa das vítimas. Ele confessou o crime e alegou que teria cometido os assassinatos e estupros sob efeito de entorpecentes.

A polícia chegou até o suspeito após a perícia encontrar marcas de chinelo no piso, que estava manchado de sangue, que batiam com o chinelo de Gilberto. "Quando a gente percebeu o comportamento estranho e viu que ele tinha mandado de prisão em aberto, a gente já sabia que ele ia sair dali preso. Após confrontar o chinelo dele com a cena do crime, existiu uma outra coisa que também não deixou dúvidas de que se tratava dele, pois uma das vítimas lutou muito para não morrer e acabou arrancando muito cabelo dele.

Gilberto foi transferido para a Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira, em Sinop, a 503 km de Cuiabá.