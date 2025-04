'Luz para Todos' beneficiou cerca de 30 mil indígenas desde 2023

O programa 'Luz Para Todos (LPT)' já beneficiou cerca de 30 mil indígenas em todo o Brasil desde 2023, segundo levantamento do Ministério de Minas e Energia (MME).

"É a maior política de combate à pobreza energética já criada pelo presidente Lula. O Luz para Todos leva energia limpa e renovável e promove resultados diretos na vida das pessoas. Levar energia às comunidades indígenas é mais do que conectar casas: é conectar direitos, garantir dignidade e promover cidadania ao povo brasileiro”, afirmou Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia

De acordo com o Governo Federal, desde a retomada do programa até março de 2025, 7.245 unidades consumidoras foram instaladas em terras indígenas, beneficiando cerca de 30 mil pessoas em oito estados. O Mato Grosso, onde se localiza o Parque Indígena do Xingu, lidera a implementação, com 8.800 indígenas atendidos. Na sequência, destacam-se Roraima, com 7.460 beneficiários, e o Acre, com 4.656.