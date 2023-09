Lula se recupera em hospital após cirurgia no quadril

Além da cirurgia no quadril, Lula também passou por uma blefaroplastia para remover o excesso de pele nas pálpebras, um procedimento considerado simples e que foi realizado após o sucesso da cirurgia no quadril.

O médico ortopedista Giancarlo Polesello, responsável pela cirurgia no quadril de Lula, explicou que o presidente começará a se exercitar, tentará ficar em pé e caminhar nos primeiros dias após a cirurgia. Inicialmente, ele usará um andador e muletas para ajudar no equilíbrio. Lula pode sentir alguma dor nos primeiros 15 dias após a cirurgia, mas a previsão é que ele esteja plenamente recuperado em cerca de seis semanas, podendo retomar uma agenda intensa, incluindo viagens.

A cirurgia ocorreu na unidade de Brasília do Hospital Sírio-Libanês, e Lula foi submetido a anestesia geral, procedimento padrão para esse tipo de operação. A expectativa é que ele permaneça no hospital até segunda (2) ou terça-feira (3), dependendo da evolução de sua recuperação inicial.

Lula sofria de artrose na cabeça do fêmur do quadril direito, o que causava dores e limitações de movimento devido ao desgaste na cartilagem que reveste as articulações. A cirurgia consistiu na colocação de próteses para substituir tanto a cabeça do fêmur quanto a cavidade óssea onde ele se encaixa, restaurando a capacidade de movimento do quadril e da perna.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está acordado e se recuperando bem após passar por uma cirurgia para restaurar a articulação do quadril direito, realizada nesta sexta-feira (29) em Brasília. A equipe médica do presidente compartilhou essa informação durante uma coletiva de imprensa após a operação.

