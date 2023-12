Jovem que cheirou pimenta passa Natal no hospital

Thaís Medeiros de Oliveira, que teve uma reação alérgica grave ao entrar em contato com pimenta, passou o Natal ao lado da família no hospital. A mãe e o padrasto de Thaís expressaram gratidão a todos que acompanham a jornada da jovem nas redes sociais e desejaram um Feliz Natal.

Segundo a Folha de São Paulo, desde fevereiro, Thaís está hospitalizada após ter tido contato com pimenta. Em um post no Instagram, a família compartilhou que 2023 tem sido um ano de intensa "batalha e sofrimento", mas mantêm a fé em um propósito maior para as dificuldades enfrentadas. "Que esta noite seja verdadeiramente repleta do espírito natalino para todos. Desejo festas felizes a todos vocês. Nossa batalha continua com Thais, estamos aqui. Eu não poderia deixá-la passar o Natal longe, como todos os Natais, passamos juntas. Só tenho a agradecer", afirmou Adriana Silva Ribeiro, mãe de Thais.

"Eu e minha filha estamos preparados para aceitar os desígnios de Deus, mas enquanto ele permitir que esteja entre nós, faremos com a ajuda de todos o melhor para ela. Por agradeço a todos vocês que sempre nos acompanham e nos envia mensagem de fé e otimismo, Deus abençoe cada um de vocês", disse ela.

O padrasto de Thais, Sergio Alves, também desejou um Feliz Natal aos seguidores da jovem. "Que possam desfrutar da vida ao lado de seus entes queridos. Aproveitem ao máximo, pois devemos valorizar nossas famílias, aproveitar esses dias, este Natal para confraternizar com quem amamos", disse Alves.

Sobre o caso

A mãe de Thaís relata que a filha teve uma crise de asma antes de visitar o namorado em Anápolis (GO). Durante um almoço, Thaís teve contato com pimenta no local. Logo em seguida, foi levada às pressas para o hospital e internada. Os médicos suspeitam que o contato da jovem com a pimenta tenha desencadeado uma crise de asma grave, dificultando sua respiração normal. Isso resultou na baixa oxigenação no cérebro e coração de Thaís, levando-a a ter uma parada cardiorrespiratória. Já hospitalizada, ela foi diagnosticada com um edema cerebral, temporariamente perdeu a visão e desenvolveu uma infecção urinária e um fungo pós-operatório.