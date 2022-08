Instagram anuncia novidade e stories passam a ser de 60 segundos

Essa opção dar ao usuário o poder de escolher as postagens que mais quer ver no feed.

Caso ela não apareça para você, basta atualizar o app. Outra novidade é que o Instagram voltou a apresentar as publicações de acordo com a ordem de postagem e não mais pelo critério de engajamento, como os administradores do app tentaram adaptar.

A leve interrupção acontecia a cada 15 segundos. Com a visualização ficará mais agradável. Alguns usuários estão recebendo notificações sobre a mudança no aplicativo, mas mesmo que a mensagem não apareça pra você, a ferramenta já está disponível para todos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.