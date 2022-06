Influencers Maluzinha e Roninho e filha de 1 ano sofrem acidente de carro

O casal de influencers Maluzinha e Roninho e a filha de 1 ano sofreram um acidente de carro, na noite desta quarta-feira (8), em Alagoas.

A família transitava pela via quando se assustou com um boi. "Acabamos de sofrer um acidente! Absurdo um boi na beira da pista!! Enfim, hoje renascemos, graças a Deus estamos vivos", disse a influencer ao tranquilizar os seguidores.

"O susto foi bem grande, mas temos um Deus conosco e nosso anjo da guarda no céu cuidando de cada passo que damos! Obrigada a todas as mensagens, assim que tiver mais tranquila eu venho aqui falar com vocês".

"E aos alagoanos, fica o alerta!!! Após a entrada do Gunga TENHAM MUITO CUIDADO! Tivemos informação de que bois no meio da pista acontecem com frequência e acidentes acontecem toda hora. A estrada é totalmente escura, então fica o alerta para quem passar por lá!”, finalizou.