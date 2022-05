Homem morre sufocado após ser colocado em viatura com gás da PRF em Sergipe

O sobrinho contou ainda que Genivaldo estava em uma motocicleta quando foi abordado pelos agentes, durante revista foram encontrados medicamentos. O homem ficou nervoso e mesmo tentando diálogo os policiais fizeram uma abordagem violenta, usando spray de pimenta, o colocando na viatura e jogando um gás no carro com ele dentro, segundo o sobrinho.

As cenas foram gravadas por moradores e divulgadas nas redes sociais. De acordo com familiares do homem, ele possuía transtorno mental.

Brasil - Sergipe - Umbaúba 25.mai.22 Genivaldo de Jesus Santos tinha transtornos mentais. Foi abordado pela Pol. Rod. Federal. Trancado no carro dos federais, ele foi sufocado com gás de pimenta e morreu. #FilmeAPolícia #CelularEmLegítimaDefesa #PoliceThePolice pic.twitter.com/LrzbRnVmop

