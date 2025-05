Filhos são presos por ocultar corpo do pai em casa por seis meses no RJ

Um casal de irmãos foi preso em flagrante nesta quarta-feira (21) na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, acusado de ocultação de cadáver, resistência e lesão corporal. A Polícia Civil investiga o caso após o corpo de Dário Antonio Raffaele D’Ottavio, de 88 anos, pai dos suspeitos, ser encontrado em avançado estado de decomposição dentro da residência da família, no bairro Cocotá.

A denúncia partiu de vizinhos, que estranharam a ausência do idoso há meses. A investigação preliminar aponta que os filhos, Tânia Conceição Marchese D’Ottavio e Marcelo Marchese D’Ottavio, mantiveram o corpo do pai na casa por pelo menos seis meses. No momento da prisão, os suspeitos reagiram, e Marcelo chegou a entrar em luta corporal com um policial.

No local, além do corpo, foram encontrados bens aparentemente novos, levantando a suspeita de que os irmãos estariam se beneficiando financeiramente da morte do pai. A causa da morte ainda está sendo apurada por exames periciais, e a possibilidade de que o idoso tenha sido assassinado não foi descartada.

O delegado Felipe Santoro descreveu o caso como "intrigante e macabro". Os acusados foram internados em um hospital para tratamento, devido a indícios de transtornos psicológicos.