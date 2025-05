Trump surpreende presidente sul-africano com alegações falsas sobre “genocídio branco"

Durante encontro na Casa Branca nesta quarta-feira (21), o ex-presidente dos EUA Donald Trump constrangeu o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, ao exibir vídeos e fazer afirmações falsas sobre um “genocídio branco” no país. Trump apresentou imagens de túmulos de fazendeiros brancos e sugeriu que eles estariam sendo perseguidos e assassinados de forma sistemática.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.